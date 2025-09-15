トイレを貸してあげたら、ママ友が衝撃発言！「トイレットペーパーのことだけど」まさかの内容にゲンナリ

引越して間もないころに、新居にママ友数人を招いた日でした。ママ友たちと新居で楽しく過ごしていたとき、あるママ友から飛び出した“特殊なマウント”に、思わずみんな絶句してしまいました。友人の体験談を紹介します。

シングルロールは固くて無理

子どもがペーパーを無駄に巻き取るから、あえてシングルにしてるのに。

気に入って選んだインテリアや、家族みんなの使い勝手を考えて判断したことまで、いろいろと言われるのは気分のいいものではありません。

その日以降、Aさんを自宅に招いておらず、付き合いも最小限にとどめています。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：Yuki Unagi

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。