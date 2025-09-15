ÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¤¿¤¯¤ä¡ÉÂç¿¹¸µµ®¤ÎÄó°Æ¤«¤é¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÀ©ºî¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè25½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡ÊÂè122²ó¡Ë¤¬9·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè122²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÀ©ºî¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê¿ó¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¿ó¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬µÞ¤¤¤ÇÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
