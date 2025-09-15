室伏広治、大坂なおみ、布袋寅泰…次々に会場から投稿

陸上の世界選手権東京大会が13日開幕し、世界トップ選手たちの躍動にファンから声援が送られている。国立競技場のスタンドにはかつてのメダリスト、他競技のトップ選手、芸能界の超大物と様々な顔が並んだ。

50歳になった室伏広治・スポーツ庁長官は、自身のインスタグラムに、スタンドでの自撮りを添えて思いをつづった。2011年の大邱大会の男子ハンマー投げで金メダル。01年エドモントン大会では銀、03年パリ大会では銅メダルを獲得した名選手だ。

「東京に帰ってきました！世界陸上が1991年以来の東京開催。当時は高校生として毎日、世界最高の舞台を観に行きました」「今回はスポーツ庁長官として、世界中から集まる選手たちを迎え、熱戦を見届けられることに感謝しています」

これにはファンから「おかえりなさい」「室伏さん変わらず格好良いです」「国立で長官が何処かで見てるってなんというか、熱いですね！！！」「ハンマー投げの始球式とかしてほしいです！！！」と感激の言葉が並んだ。

またテニ スの大坂なおみも14日、自身のインスタグラムのストーリー機能を使い国立競技場スタンドからの光景を投稿している。

さらに、芸能界からはギタリストの布袋寅泰。開幕した13日にスタンドを訪れ、自身のインスタグラムに「東京で世界陸上が開催されるのは、34年ぶりとのこと。有森さんとはアトランタ五輪の思い出を共にした（と言っても僕は閉会式のパフォーマンスでしたが）長い友人」と日本陸連・有森会長との関係を明かした。「各競技共に白熱の瞬間の連続。陸上観戦デビューの僕らはすっかりその魅力に感動。これから毎日目が離せませんね！」とつづり、選手らにエールを送った。



