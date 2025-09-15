これが200円だと！？Amazonだと1000円以上！持ってて損なしの特殊な100均バッグ

ダイソーで見つけた、バットや傘などの長いものを入れるのに便利なバッグ。Amazonだと1,000円以上するものが多いですが、ダイソーなら200円で買えちゃいます！長さが2段階で調節できるため、ある程度融通がきくのが◎ショルダー紐は長さ調整ができるので、斜め掛けで持ち運ぶこともできますよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：長いもの入れ巾着バッグ（バット、傘）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：長さ89cm（最大）、幅12cm

販売ショップ：ダイソー

長いもの専用って珍しい！ダイソーで便利なバッグを発見！

今回紹介するのは、ダイソーで見つけた『長いもの入れ巾着バッグ（バット、傘）』。野球のバットや傘など、長いものを持ち運ぶのに便利な巾着バッグです。

価格は220円（税込）。Amazonで似た商品を調べてみると、1,000円以上するものが多いようなのでお得感があります！

筆者が購入した店舗では、バッグ売り場に陳列されていました。

このバッグは、長さ調整ができるのが嬉しいポイント！

スナップボタンが付いているので、ワンアクションで簡単に調整できます。

底にはファスナーが付いているのですが、これについてはどんな用途に使うためのものかは、パッケージには明記されていませんでした。

水分や中に溜まったゴミを除去しやすそうな感じではあるので、そのためのものなのかもしれません。

長さ調整ができるショルダー紐付きで持ち運びやすい！

傘だけでなく、そのまま手に持って公共交通機関を利用するには気が引けるようなものを、目隠ししながら持ち歩くことができます。

傘を入れてみましたが、1本をゆったり収納できるくらいのサイズ感です。サイズが合えば三脚の収納にもおすすめです。

シャカシャカとした素材ですが、撥水などの機能はなさそうです。

ショルダー紐は長さ調整ができるので、斜め掛けにして持ち運ぶことができます。

ショルダー紐が付いていることで持ち運びやすくなるので、両手が空いて楽ちんです。

今回はダイソーの『長いもの入れ巾着バッグ（バット、傘）』を紹介しました。

こういった珍しいアイテムも、身近なダイソーで手軽に購入できるのは嬉しいですね！気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。