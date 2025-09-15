大阪駅前に日韓お笑い芸人集結 国内最大級のコメディフェスティバル開幕 吉村崇「とんてもないことが行われる」【イベント概要】
大阪にぎわい創出事業『OSAKA COMEDY FESTIVAL 2025』がきょう15日から、大阪で始まった。大阪駅前のKITTEサンクンガーデンで開かれたオープニングセレモニーには、日韓のお笑い芸人、パフォーマーらが集まった。
【写真】お笑いの本場・大阪で漫才を披露した韓国のお笑いコンビ・ユスデスク
同イベントは21日までの7日間、3会場（HEP HALL、阪急サン広場、SkyシアターMBS）に、賞レース・コンテストのチャンピオンやファイナリストなど、国内外のトップレベルのコメディアン、世界で活躍するプロデューサー、未来を担うパフォーマーが集結。大阪が誇るユニークな文化やコメディの魅力を世界に向けて発信する国内最大級のコメディフェスティバルとなっている。
オープニングセレモニーには、MCを務める吉村崇（平成ノブシコブシ）、中村仁美アナウンサーをはじめ、石田明（NON STYLE ）、バッテリィズ（エース、寺家）、桜井玲香、くまだまさし、IL ROSA、フェミニーナ、吉川泰昭、さらに韓国のお笑いコンビ・ユスデスクが出席した。ユスデスクが日本語で漫才を披露したほか、くまだがパフォーマンスを行い、会場に笑いを巻き起こし、開幕を彩った。
イベント概要を聞いた吉村は「とんでもないことが大阪で行われる！一週間もぶっ通しで、お笑い首都・大阪の実力を見せようということでございます。とんでもない規模ですよ」と驚いた。
また意気込みを聞かれた石田は「世界最大級のコメディフェスにできるように頑張っていきたいなと思います！」と力強く語った。
【イベント概要】
■SkyシアターMBS
『TALK SESSION DUO』
話芸のスペシャリスト達が繰り広げる、この日限りのツーショットトーク
9月16日（火）午後7時開演
出演：ウエストランド・井口浩之、ケンドーコバヤシ、三四郎・小宮浩信、真空ジェシカ・川北茂澄、ブラックマヨネーズ・吉田敬、ぼる塾・あんり、ロングコートダディ・堂前透、笑い飯・西田幸治
NA：ザ・プラン9・浅越ゴエ
『MASTER of CONTE LIVE』
日本屈指のコント師が集結する、夢のステージ
9月17日（水）午後7時開演
出演：空気階段、ザ・マミィ、ジャルジャル、セルライトスパ、ダウ90000、天才ピアニスト、中川家、ニッポンの社長、ビスケットブラザーズ、ラブレターズ、隣人
『With subtitles！YOSHIMOTO SHINKIGEKI 〜世界に飛び出せ！バタやんすち 子の大冒険〜』
プロジェクションマッピングによる演出や、英中字幕付きで海外の方も楽しめる今夜限りのSP新喜劇
9月18日（木）午後7時30分開演
出演：
川畑泰史、すっちー、酒井藍、吉田裕、浅香あき恵、未知やすえ、島田珠代、島田一の介、山田花子、西川忠志、烏川耕一、千葉公平、松浦真也、今別府直之、清水啓之、諸見里大介、森田まりこ、小寺真理、曽麻綾、間寛平
『MANZAI EXPO』
東西の実力派漫才師が集結する、夢のステージ
9月19日（金）午後7時開演
出演：
海原やすよ ともこ、ガクテンソク、銀シャリ、テンダラー、ナイツ、錦鯉、NON STYLE、バッテリィズ、マシンガンズ、笑い飯
『JAPAN’S GOT TALENT Presents Superstars Live』
世界最高峰の舞台で活躍するパフォーマーが集結！
9月20日（土）午後4時開演／9月21日（日）午後3時開演
出演：
9月20日＝セロ、Deadly Games、Japan’s Omnibus Comedy（アキラ100％、ウエスP、 ビコーン！）、Jonathan Rinny、蛯名健一（EBIKEN）、MPLUSPLUS DANCERS、望月ゆうさく、高取優耶
MC：藤井隆、CRAZY COCO
9月21日＝セロ、Deadly Games、Japan’s Omnibus Comedy（ウエスP、ジェラードン、バタハリ）、Jonathan Rinny、蛯名健一（EBIKEN）、マリアセレン、MPLUSPLUS DANCERS、高取優耶
MC：吉村崇（平成ノブシコブシ）、CRAZY COCO
『THE REACTION SHOW』
人気芸人たちが体当たりで挑む、限界突破リアクション！
9月20日（土）午後7時30分開演
出演
MC：小籔千豊
エバース、オダウエダ、かが屋、サツマカワRPG、 ダブルヒガシ、9番街レトロ、フースーヤ、ヨネダ2000、令和ロマン・松井ケムリ
『OSAKA COMEDY CIRCUS DOBA!DOBA!』笑いもアドレナリンもDOBA!DOBA! あふれる大阪発・新感覚サーカス！
9月21日（日）午後7時30分開演
出演：
NON STYLE・石田明、ガベジ、桜井玲香、高取優耶、吉川健斗、吉川泰昭ほか
■HEP HALL
『KOREA COMEDY LIVE in OSAKA Presented by 吉村崇』
日本のコメディと韓国のコメディのSPコラボが実現
9月15日（月・祝）午後3時開演／午後7時開演
出演：
平成ノブシコブシ・吉村崇、大谷健太、カゲヤマ、スクールゾーン、フースーヤほか
＜韓国META COMEDY＞ユスデスク、ボッタ、シンムンギュ
『Non-Stop Comedy』
入場料は1000円、待ち時間0、出入り自由のコメディイベント
9月16日（火）〜17日（水）午後1時開演／午後4時開演／午後7時開演
9月18日（木）〜19日（金）午後1時開演
出演：
ウエスP、オリオンリーグ、ガベジ、木下弱、ビコーン！ほか
『THE EMPTY STAGE 2025 in OSAKA』
テーマは「即興」。台本なし、道具なし、そこにあるのは芸人の腕とパフォーマンスのみ
9月18日（木）午後6時30分開演
出演：
今井らいぱち 、かたつむり・林万介、スクールゾーン・俵山峻、セブンbyセブン・玉城泰拙、トニーフランク、西村ヒロチョ、マリーマリー・えびちゃん
＜ONE MAN TALKSHOW＞カベポスター・永見大吾、ダブルヒガシ・大東翔生
『MANZAI×AI 〜Experience Japanese Comedy〜』
日本のコメディとデジタルコンテンツを融合
9月19日（金）午後7時開演
出演：
ジョックロック、フースーヤ、ロングコートダディ
『DRAG QUEEN SP SHOW』
ドラァグクイーンがHEP HALLで舞う！
9月20日（土）午後3時開演
出演：
IL ROSA、OZ、femminina、ペティ･ビッチョリーナ、マダムCOCOほか
『MUSIC OWARAI NIGHT SHOW』
日本を代表するリズムネタ芸人が集結し、 己のリズムで笑いを取る！
9月20日（土）午後7時開演
出演：
アイロンヘッド、お見送り芸人しんいち、きつね、友田オレ、ZAZYほか
『MONOMANE 〜Legends Impression Show〜』
世界中の誰もが笑うモノマネで世界を爆笑に！
9月21日（土）午後6時開演
出演：
イチキップリン、ガリットチュウ・福島善成、椿鬼奴、ハリウリサ、JPほか
『OSAKA COMEDY FESTIVAL New Star Audition』
若手コメディアンを海外プロデューサーが青田買い？
9月20日（土）午前11時〜午後1時30分
プロデューサー：
・David Saxe：David Saxe Productions／CEO（V-The Ultimate Variety Showプロデューサー）
・Charlie Burrows ：シルク・ドゥ・ソレイユ／キャスティング統括責任者（スカウティング・常設公演担当）
・Chris O'Dell：Fremantle（GOT TALEN制作）／グローバル・エンターテインメント制作統括責任者
出演：一般募集による出演者30人を想定
『CHALLENGE』
NON STYLE・石田明が脚本・演出・プロデュースを手がけたノンバーバルコメディ作品
9月21日（日）午後2時開演
出演：
NON STYLE・石田明、綾野アリス、久保田悟、木下弱
■阪急サン広場
全国各地の大道芸人が梅田を彩るパフォーマンス披露
9月15日（月・祝）〜19日（金）正午〜午後8時
9月20日（土）午前10時〜午後8時
9月21日（日）正午〜午後6時30分
出演：
ガベジ、もりやすバンバンビガロ、ビコーン！、バタハリ、とんぺてぃーず、idio2、吉川健斗、わっしょいゆーた ほか
