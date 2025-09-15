100円なのが申し訳なくなるレベル！平成一桁世代が大歓喜のメモ帳

思わず「あの頃」を思い出してしまうような、懐かしデザインをセリアで発見！手のひらサイズのかわいい雑貨に、平成一桁世代なら胸がキュンとしそう♡当時を知る人なら「あったあった！」と盛り上がること間違いなしのアイテムで、見た瞬間に当時のワクワクがよみがえってきます。これが100円で買えることに驚きです！

商品情報

商品名（左から）：ミニミニブックメモキーホルダー／エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：縦5×横4cm／縦10×横7cm

販売ショップ：セリア

あの頃あったら絶対買ってた…！セリアの『ミニミニブックメモキーホルダー』

セリアのキャラクターグッズ売り場で、小さなブック型のメモキーホルダーを発見。

平成一桁世代の大人女子なら思わずニヤリとするであろう「デイジーラヴァーズ」のアイテムです！

学生時代に流行ったキャラクターや小物を思い出させるような、懐かしさたっぷりのアイテムで、当時のポップでカラフルなテイストをそのままミニミニサイズに落とし込んでいるのが可愛い。

昔サービスエリアの売店で見かけた「なぞなぞブック」を思い出させるデザインで、なんとも懐かしい気分になります。

サイズが小さいのと、書くスペースも少ないので、ちょっとしたメモや友人への一言メッセージなどに使うのがよさそうな感じです。

キーホルダーなのでバッグやポーチにぶら下げれば、存在感もバッチリ◎分かる人には分かる、さりげなく注目を集められるアイテムです。

平成女児の憧れ♡セリアの『エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ』

平成女児憧れのブランド「エンジェルブルー」のポーチもあわせてゲットしました！

当時を知る人にとっては懐かしさで胸がいっぱいになる、今の世代にとってはむしろ新鮮に映るキュートなデザインです。

イヤフォンケースをひとつ入れるとぴったり収まるくらいのサイズ感で、収納力は少ないものの、取り出すたびにテンションが上がります♪

今回は、セリアの『ミニミニブックメモキーホルダー』と『エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ』をご紹介しました。

ボールチェーンの色までブランドごとの雰囲気を意識して作られているあたり、本気度が伝わってきます♡

何より驚くのは、このクオリティで100円ということ。当時ならみんながこぞって欲しがったはずの雑貨を、今また気軽に楽しめるなんて嬉しいですね。

世代を超えて楽しめる100円雑貨、気になる方はぜひセリアでチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。