元SKE48古畑奈和（29）が15日、都内でセカンド写真集「知らない私」（光文社）発売記念イベントを開催した。

約3年半ぶりの写真集で、初めて海外撮影を実施。大胆なランジェリーカットや水着カットを収録した、変幻自在の振り幅を凝縮した1冊となった。「写真集は私にとって私の歩みや今の自分を詰め込んだ1冊になると思ったので、発売が決まってうれしかった。読み応えがあって1本の映画のようなものが作れた」と胸を張った。

お気に入りカットを問われると大胆に露出した黒のランジェリーカットを見せ、「フレームパンツになっていて、こんなに額縁のように飾ったパンツは初めてはいた」と笑い、「はいている本人はガードされていると思ったけど、写真として見たらちゃんとがっつり出ていた」と振り返った。

表紙もセクシーに仕上がり、「窓全開で上裸で撮ったので、街の人にバレたらどうしよう…ってなりました」と笑ったが、「完成した写真集をスタッフさんに見せたら『こんなにセクシーに大人に撮ってたんだね』と言ってもらえた。大人な部分を引き出してもらえてうれしかった。今までのグラビアでは見せられなかった部分が詰まっていると思います」とアピールした。

この日29歳の誕生日を迎え、「いろんな角度からお芝居を経験して、自分の演技力を磨きたい。家族やファンの皆さんに『こんな作品に出るよ』ってたくさん言える年にしたい」と抱負を語った。さらに「三十路と聞くと重くのしかかる。シャキッとした姿を見せられるように、本や新聞をたくさん読んで語彙力を高めたい」と意気込んだ。