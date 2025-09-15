最適解みっけ♡何度無駄にしたことか…早く知りたかった100均便利グッズ

頑固な汚れが付着してしまった洗濯物には、洗濯用の石けんを使っていた筆者。部分洗いに便利ですが、ちょっと固形のままだと使いづらかったり、最後まで石けんを使い切れないようなもったいない場面もありました。そんな悩みを解決してくれるアイテムを、この度ダイソーで発見。早速ご紹介していきます♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：石けんおろし

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8×11.5×高さ3.9cm

販売ショップ：ダイソー

洗濯石けんがおろせる！ダイソーで便利な洗濯グッズを発見

頑固な汚れや黄ばみを落とすのに便利な洗濯石けん。ですが、固まりのままだと石けんが塗りにくい部分があったり、つけ置きには向かないと感じることもあります。

なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、洗濯グッズ売り場でいいものを見つけました！今回ご紹介するのは、その名も『石けんおろし』。サイズは約8×11.5×高さ3.9cm。お値段は￥110（税込）です。

錆が気にならないプラスチック製のおろし金。キッチングッズにあるおろし金とほとんど変わらない見た目ですが、使い心地はいかに…早速使用していきます！

軽い力でするする削れる！ダイソーの『石けんおろし』

固形石けんをおろしてみました。軽い力でするするおろせるので、楽しくなります。

細目・粗目と両面使い分けられるので、石けんの状態に合わせられるのが◎新しくて柔らかめな石けんは粗目の面を、古くなった硬めの石けんは細目の面を使用すると上手く削れるそうですよ！

容器が粉末状になった石けんをキャッチ。使いかけの石けんも一緒に保管できるのが地味に便利です。

粉になった石けんは、お湯を混ぜてしっかり泡立てれば濃密な泡石けんに。固形のままだと塗り込みにくい部分にもしっかり塗布できるので、汚れ落ちがUPします。また、お湯に溶けやすくなることを利用して、汚れのひどい洗濯物のつけ置きにももってこい。最後まで石けんを有効活用できるので、1つ持っておいて損はないアイテムですよ♪

今回はダイソーの『石けんおろし』をご紹介しました。

つい無駄にしてしまう石けんを最後まで使い切れるアイデアグッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。