「世界最高のセンターバック」ハーランドは２ゴールだけでなく…正確な４連続クリアを元日本代表が絶賛！「本職ばりですね」
大エースが攻守で魅せた。
現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、覇権奪回を目ざすマンチェスター・シティが、宿敵マンチェスター・ユナイテッドとホームで対戦。18分に今季初先発のフィル・フォーデンが先制点を挙げた後、53分と68分にアーリング・ハーランドが追加点を奪い、３−０で圧勝した。
ハーランドは得点数をリーグトップの５点に伸ばすと同時に、セットプレー時の守備でもポテンシャルの高さを発揮した。印象的だったのは、後半開始直後のプレーだ。
今季も好調のノルウェー代表FWは、相手のCKの流れから、短い間に４度も正確無比なクリアを披露したのだ。『U-NEXT』の中継で解説を務めた元日本代表の戸田和幸氏は、賛辞の言葉を並べた。
「ナイスクリア！良いクリアですね。本職ばりですね」
「すごいですね。下がりながらのクリアは難しいんですけども」
「世界最高のセンターバックになってますね」
194センチのストライカーが、自陣ゴール前でも抜群の存在感を放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】194センチFWハーランドはCBとしても超一流？
