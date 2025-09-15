「くうちゃん痩せましたか？」倖田來未、引き締まった美ボディを披露！「若返ってる」「腹筋ヘルシー」
歌手の倖田來未さんは9月13日、自身のInstagramを更新。アリーナツアーのリハーサルを行う姿を公開しました。
コメントでは「アリーナツアー楽しみだよ〜」「甘いものチャージ大切」「リハ楽しそう」「くうちゃん痩せましたか？」「1枚目の躍動感すごいって」「可愛い」「髪色すきー」「顔が若返ってるよ」「お腹腹筋ヘルシー」など、さまざまな声が寄せられています。
「1枚目の躍動感すごいって」倖田さんは「本日はアリーナツアーのリハーサルを真面目にやりながら、甘いものも食べてパワーチャージしつつ動きまくりングの笑いまくりングday」とつづり、11枚の写真を投稿。10月18日から開催されるアリーナツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」のリハーサルの模様を紹介しています。倖田さんは白いトップスにピンクのパンツを合わせ、引き締まった腹筋を披露。ダンサーたちと差し入れのスイーツを食べる姿からは、現場の賑やかな雰囲気が伝わってきます。
『人生最高レストラン』に初出演倖田さんは14日の投稿で、『人生最高レストラン』（TBS系）に出演したことを報告。番組では、13歳の息子のエピソードやデビュー前の自身のコンプレックスなどを語っていました。オフショットとして、鎖骨が際立つワンピース姿も披露。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
