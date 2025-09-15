◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）準決勝 日本62―24トンガ（2025年9月14日 米コロラド州デンバー）

世界ランキング13位の日本は同16位のトンガを62―24で下し、2年連続の決勝進出を決めた。28歳のPR祝原涼介（横浜）は後半10分から出場し、記念すべき日本代表初キャップを獲得。日本協会を通じて「日本代表として試合に臨むチャンスをいただけたことを、心から光栄に思います」などとコメントした。

当初は木村星南（BL東京）が先発、小林賢太（東京SG）がリザーブでメンバー入りを逃していた祝原だが、試合当日に木村がメンバーを外れ、小林が先発に変更。祝原がリザーブ待機し、初キャップ獲得のチャンスを得て、30分間プレーした。「日本代表のジャージーを着ることは、ずっと目標にしてきた大きな夢のひとつであり、今こうしてその舞台に立つことができ、より一層強い責任感と誇りを感じています」とコメントした。

祝原は福岡市出身。神奈川・桐蔭学園高、明大を経て19年にサントリー（現東京SG）に入団。23年に横浜へ移籍した。これまでジュニアジャパンやU20代表への選出歴があったが、正規代表では昨年9月の合宿に招集されたのが初めて。28歳での初キャップに「ここに至るまでに、多くの壁や困難がありましたが、その度に家族や仲間、そしてクラブやファンの皆さんの支えに力をもらいました」と感慨を込め、「自分にできる最大限のプレーでチームに貢献し、日本のために体を張ります。これからも応援してくださるすべての方々に感謝し、結果で恩返しできるよう全力を尽くします」と誓った。