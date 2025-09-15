１５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、八木（妻夫木聡）の助言により、「あんぱんまん」を嵩（北村匠海）が編集長を務める「詩とメルヘン」で連載することになる。

八木は、「あんぱんまん」が就学前の小さな子たちが興味を持っていることを見抜き、「詩とメルヘン」での連載を勧める。さらに嵩は新しい雑誌「いちごえほん」も手がけることに。嵩は「今度の『いちごえほん』は子どもと、子どもの心を持った大人の絵本。大人は昔、子どもだったし、子どもはすぐに大人になる。心の中は同じですから」と新雑誌にも意欲を見せる。

この「いちごえほん」は、キューリオのモデルとなったサンリオから発売された「子どもと、子どもの心を持つ大人のため」の雑誌。のちに「アンパンマン」もここで連載されることになる。

「いちごえほん」は１９８２年まで発行されていたが、この「いちごえほん」登場で、サンリオファンは「いちご新聞」を思い出す人も。「いちご新聞」は、「いちごえほん」と同じ、１９７５年に創刊。サンリオのＨＰによると、「世界中のみんなが仲良く、思いやりの心を大切にしてほしい」という願いを込めて作られたもので、今年、５０周年を迎えた。いちごの王様といちごエンジェルたちが登場し、付録なども話題となった。ちなみにいちご新聞読者のことを「いちごメイト」と呼ぶ。

ネットでは「昔よくサンリオの『いちご新聞』読んでたな」「いちご新聞っておまけついてなかった？近所にあったサンリオショップに行くのが楽しかったなあ」「いちごえほんなんてあったんだね」「いちごえほんでいちご新聞思い出した」「いちごえほんといちご新聞は別物なんだ」「小学生のとき、サンリオショップでいちご新聞、もらったな」など懐かしむ声が多数上がっていた。