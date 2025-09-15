指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）のメンバーが15日、都内で、ライブ＆ドキュメンタリー映画「≠ME THE MOVIE」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。

今年2月にさいたまスーパーアリーナで行った6周年コンサートに密着した作品。舞台あいさつには尾木波菜（22）、落合希来里（24）、櫻井もも（21）、菅波美玲（25）、鈴木瞳美（24）、本田珠由記（21）の5人が登壇した。

友だちと一緒に同映画を見に行ったという菅波は「友だちが横で泣いちゃって、すごくうれしかったです。家族からはみんなの覚悟や思いが伝わってきて、ハンカチが必要だと。お母さんからも鬼の（長文）ラインが来ました」と笑顔。公開前にはメンバー12人全員で見たといい、櫻井は「ボロボロ泣いちゃって。メンバーが隣にいたので恥ずかしくて、終わった後急いで帽子をかぶった」と照れ笑いした。

大ヒット記念で「ご褒美がもらえるなら？」という話題では、尾木が「ポップコーン1年分いただきたい。映画館のキッチンをいただけたりしますかね？」とにやり。本田は「メンバーみんなでグランピングに行きたい」といい、鈴木は「みんなで海外旅行に行きたい。海外のクリスマスに憧れていて、フィンランドとか。そこでグランピングもして」と提案し、笑いを誘った。

一方、落合は「今から50年後とかにノイミーで映画館を貸し切って、またこの映画をみんな（メンバー）で見たい。みんな長生きしてね」とにっこり。ほかメンバーは「70歳とか！？」と驚きつつ、「やりたい！」とうなずいていた。