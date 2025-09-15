ローラ、ノースリーブ姿でほっそり二の腕披露 農作業中の様子に反響「絵になる」「どこでも映えててすごい」
【モデルプレス＝2025/09/15】モデルのローラが15日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿で農作業をする写真に、反響が寄せられている。
【写真】ローラ「絵になる」と話題の農作業ショット
ローラは「8月の終わりは、もちきび狩り」と書き出し、ほっそりとした二の腕が際立つノースリーブ姿で農作業をする様子を公開。「ついに暑ーい夏を乗り越えて頑張ったもちきび達。腰よりも上に背が高くなる予定だったけれど、今年は雨がなかなか降らなかった事もあり、背があまり高くならなくて、ひざくらいで成長が止まってしまって、そこから穂を出して命を生み出してくれたよ」ともちきびの成長をつづっていた。
そして、今後については「これからもちきび達を干して、乾燥させて、脱穀という流れが始まるよ！食べられるようになるまではまだまだ先があるなぁ」と説明したローラ。続けて「白米を食べる人はお米を炊くときにもちきびを2割、3割一緒に入れて炊いてあげるだけで白米だけだと足りないと言われている鉄分、ミネラル、タンパク質などのいろいろな栄養がバランスよくとれると言われているよ」ともちきびのおすすめの食べ方も明かしていた。
この投稿にファンからは「絵になる」「写真集みたい」「農作業中なのにおしゃれ」「どこでも映えててすごい」と多くのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ローラ、農作業ショット披露
