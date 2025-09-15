AYA／2018年撮影 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/15】カリスマトレーナーのAYAが14日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。

【写真】カリスマトレーナー、美ボディ際立つミニ丈姿

◆AYA、美スタイル披露


AYAは「ボディラインの出るタイトワンピは私の夏の定番」とし、鮮やかなオレンジ色のタイトワンピースで鍛え抜かれた美しい脚のラインを披露した。

この投稿に、ファンからは「驚異のスタイル」「オレンジが似合ってる」「美脚すぎる」「引き締まっててかっこいい」「夏らしくて素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

