鈴木奈々、美人兄嫁との顔出しショット披露「モデルさんみたい」「綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/09/15】タレントの鈴木奈々が9月15日、自身のInstagramを更新。兄嫁との写真を公開した。
【写真】鈴木奈々「美人すぎる」と話題の兄嫁
「お兄ちゃんのお嫁さんとめちゃめちゃ仲良しだよーん」とつづり、顔を寄せ合い撮影した兄嫁との写真を公開した鈴木。続けて「お兄ちゃんと15歳の時から付き合って結婚したんだよー純愛だよねー今でもラブラブです」と明かし、「結婚して23年だって！凄いね！」と驚いていた。
この投稿にファンからは「すっごく綺麗」「モデルさんみたい」「美人すぎる」「姉妹みたい」と多くのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木奈々「美人すぎる」と話題の兄嫁
◆鈴木奈々、美人兄嫁を顔出し
「お兄ちゃんのお嫁さんとめちゃめちゃ仲良しだよーん」とつづり、顔を寄せ合い撮影した兄嫁との写真を公開した鈴木。続けて「お兄ちゃんと15歳の時から付き合って結婚したんだよー純愛だよねー今でもラブラブです」と明かし、「結婚して23年だって！凄いね！」と驚いていた。
この投稿にファンからは「すっごく綺麗」「モデルさんみたい」「美人すぎる」「姉妹みたい」と多くのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】