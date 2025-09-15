¡âMEÎëÌÚÆ·Èþ¡¢±Ç²è¡ØÌóÂ«¤Î²Î¡Ù¤Ë¡Ö·ý¤ò°®¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¡×
¤â¤·¤´Ë«Èþ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡©¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚÆ·Èþ
»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤ÎÈøÌÚÇÈºÚ¡¢Íî¹ç´õÍèÎ¤¡¢Ý¯°æ¤â¤â¡¢¿ûÇÈÈþÎè¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¡¢ËÜÅÄ¼îÍ³µ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è ¡Ø¡âME THE MOVIE -ÌóÂ«¤Î²Î-¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½é¤á¤ÆËÜºî¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤«¤é¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÆ·Èþ¡¢±Ç²è¡Ø¡âME THE MOVIE -ÌóÂ«¤Î²Î-¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ
ËÜºî¤Ï¡¢º£Ç¯2·î1Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡âME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT¡Ù¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6¿Í¤Ï¡¢½é¤á¤Æ±Ç²è¤ò´Ñ¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÆ·Èþ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Í×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¥Î¥¤¥ß¡¼¤é¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·ý¤ò°®¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£²áµî¤Î±ÇÁü¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÅö»þ¤Î´¶¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´¶Æ°Åª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Âç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£ÆÃ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³¤³°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¤«¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õ¤òÈô¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÎëÌÚ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÌ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤é¤ì¤ëÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£