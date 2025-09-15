米プロバスケットボール（ＮＢＡ）レイカーズの八村塁が１４日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）に出演した。

この日はけが療養中のお笑いコンビ・ロッチの中岡創一の助っ人として登場。中岡は７月にベトナムロケでモーターボートを使用した人気動画の再現に挑戦したところ尻を強打。第２腰椎圧迫骨折疑いと診断された。

現在、療養中の中岡だが助っ人として紹介されたのが出川哲朗と八村。会議室にいた中岡は突然ドアを開けて入ってきた八村を見て「いやあああ！八村塁！」と仰天し、椅子から立ち上がって壁に張り付いた。

これに「腰、大丈夫ですか？」と気遣った八村。中岡は「あんまり急に立ったらあかんのに急に立ってしまった！」と興奮を抑えきれなかった。

中岡は番組内で「ＱＴｕｂｅ」と題してとんでもないことに挑戦する動画を撮影。幼い頃から家族で番組を見ていたという八村が「『塁Ｔｕｂｅ』を一緒にやらせてもらえたらなと思って」と言うと、中岡は「幸せ〜」と感激。そして「あんまりこんなこと言ったらよくないかもしれないけど、けがして良かったかもしれない」と言って周囲を笑わせていた。