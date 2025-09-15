乗客数が少ないＪＲ紀勢線の新宮―白浜間について、ＪＲ西日本や県、沿線自治体などで作る「紀勢本線活性化促進協議会」の新宮白浜区間部会が利用促進策を発表した。

１１月〜来年３月の平日に特急「くろしお」を増便することに加え、特急利用者が駅前駐車場を無料で使えたり、ポイントで運賃の一部を還元したりすることなどで効果を探る。（丹下巨樹）

ＪＲ西によると、同区間の営業赤字は２０２１〜２３年度平均で約２９億円。１日の１キロ・メートルあたりの平均利用者数（輸送密度）は７３１〜９３５人にとどまった。２４年度は９６０人と微増したが、「単独での維持が困難な水準」とされる２０００人より大幅に少ない。

このため同部会は、特に利用者が多い特急に狙いを絞り、輸送密度を高める促進策を発表。１日あたりの乗客を数値目標化し、２６年度には紀伊勝浦駅での乗車を４５０人（２３年度１８５人）、串本駅は２１０人（同６６人）などと掲げ、区間内の特急乗車数を１０４０人（同４１０人）に増やしたい考えだ。

具体的には、同区間で現在は月〜木曜に１日５往復している特急「くろしお」を、１１月４日〜来年３月３１日は１往復増やし、金〜日曜や祝日と同じ６往復とする。利用者は新宮、白浜両駅前の駐車場料金（最大７００円）を無料にする。

また１１月４日〜１２月３１日は、交通系ＩＣカード「ＩＣＯＣＡ（イコカ）」で新宮―白浜間の特急停車駅で乗車し、同区間を利用した人には、普通運賃の１０％をポイントで還元する。問い合わせは同部会事務局（０７３５・２３・３３３９）。

６０周年記念で特別デザイン運行

特急「くろしお」の運行６０周年を記念し、ＪＲ西は特別な塗装を施した列車の運行を８月３０日から始めた。

くろしおは１９６５年３月に天王寺―名古屋間で運行開始。８９年に現在の京都・新大阪―新宮間を結ぶようになった。

今回は第２弾の企画。７８年〜２０１５年に運行していた車体をモデルに、当時のヘッドマークやオーシャングリーンを基調にした波をデザインした１編成を新大阪―新宮間で運行する。２８年１１月頃まで続ける予定という。また、第１弾で塗装した、赤や黄のラインが入った車体も来年２月末まで運行を続ける。