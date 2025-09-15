大人可愛い♡ブールミッシュのハロウィン限定スイーツギフト2025

2025年のハロウィンは、ブールミッシュから「大人可愛い」をテーマにした限定ギフトが登場します。黒や紫、ゴールドを基調とした上品なパッケージに、ちょっぴりミステリアスなデザイン♡遊び心と洗練を兼ね備えたスイーツは、子どもから大人まで楽しめるラインアップです。贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりな、秋だけの特別なスイーツをご紹介します。

人気の定番スイーツがハロウィン仕様に

ブールミッシュの代名詞ともいえる「トリュフケーキ」は、モンド・セレクション25年連続金賞受賞の実力派。ハロウィン限定パッケージで、1個税込405円と手軽に楽しめます。

さらに「ガトー・オ・マロン」（税込405円）は、マロンペーストやマロングラッセを閉じ込めた贅沢な味わい。20年連続金賞の実績を誇り、栗の風味豊かな深みを堪能できます。

大人も嬉しい贅沢な焼き菓子BOX

「ハロウィン ディアマンド」（14個入 税込1,242円）は、アーモンド・チョコ・ピスタチオの3種を詰め合わせ。沖縄県産の本和香糖を使ったまろやかな甘さが特徴です。

さらに、ミニケーキやガレットを詰め合わせた「ハロウィンBOX（S）」（税込675円）や、人気のトリュフケーキやシブーストまで揃う豪華な「ハロウィンBOX（L）」（税込1,323円）も登場。

ギフトにも喜ばれるラインアップです。

大人も子どもも楽しめる特別なハロウィンを

今年のハロウィンは、ブールミッシュの限定スイーツで特別なひとときを♡シックなカラーリングと可愛いお化けのデザインが、食卓やギフトシーンを華やかに演出してくれます。

毎年人気の限定シリーズは、完売必至。気になる方は早めにチェックして、大切な人とシェアしたり、自分へのご褒美にしたり♪甘くてミステリアスなハロウィンを楽しんでみてください。