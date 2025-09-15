今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第25週「怪傑アンパンマン」の第122回が9月16日に放送予定です。

【写真】電話をかけるいせたくや

＊以下9月16日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

たくや（大森元貴さん）の提案を受けて、『怪傑アンパンマン』のミュージカル制作が動き出す。

しかし、多忙な嵩（北村匠海）は打ち合わせに参加できず、代わりにアンパンマンへの思いを語るのぶ（今田美桜さん）。

そして嵩は、忙しい中で脚本を書き始める。

そんなある日、蘭子（河合優実さん）から電話で呼び出されたのぶと嵩が急いで八木（妻夫木聡さん）の会社に駆けつけると、そこで待っていたのは…。