¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò(67)¤¬ÆÃÂç¤Î¥Ï¥Ã¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÆÉ¹¤Ê¤é¤ÌºÚ¤ÄÉ¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤µ¤Î¤¢¤ëÊÑ·Á¥Ï¥Ã¥È¤Ç¤«¤É¹¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤¿¤ªÞ¯Íî¥³¡¼¥Ç¤ÇË¹»Ò¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡ÖË¹»Ò°¦¤¬¿¼¤Þ¤ërunway¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëµ×»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡¡Ë¹»Ò¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡èßÅÄ¤ÏË¹»Ò¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ï¥Ã¥È¡¢¥½¥Õ¥ÈË¹¡¢¥Ù¥ì¡¼Ë¹¡¢¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ÎË¹»Ò¤ò¼ý½¸¡£¼«Âð¤Ë¤ÏË¹»ÒÀìÍÑ¤ÎÉô²°¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£