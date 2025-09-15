¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÊõ²èÁü¡×µÈ²¬Î¤ÈÁà¥Õ¡¼¥Õ¡¼Ç®¡¹¥·¥ç¥Ã¥Èá
´é¤¬¤æ¤¬¤àÇ®¡¹¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤Îà¥Õ¡¼¥Õ¡¼Ç®¡¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎË¿Ã½¨Ä¹(ÃçÌîÂÀ²ì)¤ÎÀµºÊ¡¦·Ä(¤Á¤«)Ìò¤ò±é¤¸¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ç¡¢¾®äÆÊñ¤ò¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤ÈÎä¤Þ¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤âÇ®¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¤³¤Î´Å¤¤ñ²»Ò¤ÎÆþ¤Ã¤¿¾®äÆÊñ¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÈÎü¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¡¼ÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¤Õ¤§¡ª¤È¤«¤Ã¤ÆÊÑ¤ÊÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¥â¥°¥â¥°»Ñ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÊõ²èÁü¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£