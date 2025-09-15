タレントの指原莉乃（32）がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME」が15日、都内でライブ＆ドキュメンタリー映画「≠ME THE MOVIE―約束の歌―」（監督高澤俊太郎）大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。

今年2月1日にさいたまスーパーアリーナで行った6周年コンサートに密着した作品。

公開から約3週間。メンバーにはさまざまな感想が寄せられているという。落合希来里は地元の友達から連絡をもらい「お仕事のことで悩んでいたみたいで、映画の中で私が発した言葉が凄く背中を押してくれて勇気が出た、考え直すことにしたよと連絡くれた。見て下さっている方の背中を押すことができていると感じた時に凄くうれしかった」と自分たちの活躍が誰かの力になっていることを実感していた。

大ヒットのご褒美をもらえるとしたら何が欲しいかという質問にはメンバーが個性あふれる回答を連発。尾木波菜は「ポップコーンが大好きなので、ポップコーンの機械をください。美味しいものを食べるのが好きなので、映画館のキッチンが欲しいです」、菅波美玲は「試着をしないで買って2個くらい失敗した。超クッション性のあるレッスンシューズがほしい」とおねだりした。落合は「（ご褒美をもらえる期間が）無期限という設定で、50年後に映画を貸し切って皆でこの映画、もしくは続編を並んで見たい」と夢を語った。