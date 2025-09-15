◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

プロボクシングの世界戦でパンチ数などのデータを集計する米国のＣＯＭＰＵＢＯＸは１５日までに、ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を挑戦者に迎えた１４日の世界戦のパンチ数集計をＳＮＳで発表。アフマダリエフのトータルパンチ数３７６発に対し、井上は約１・５倍に当たる５８５発を放っていた。

井上は初回から２２発、３４発、３９発と繰り出し、４回以降は全て４５発以上のパンチを繰り出した。終盤になっても井上の攻撃力は落ちず、９回の５９発をはじめ、最終回までの４ラウンドは全て５０発以上をカウントした。

井上の５８５発中、相手の体にヒットしたパンチは１４１発で、アフマダリエフは３７６発中６２発しか当たっていない。パンチ数でアフマダリエフを下回ったのが５回のみ（井上５４、アフマダリエフ６１）で残りは全て井上が上回った。驚異的なスタミナと集中力だ。

繰り出したジャブは井上が３７９発、アフマダリエフが２３０発で約１・６倍も多い。多彩なリードパンチで試合をコントロールしたことが分かる。

パワーパンチ（強打）は井上が２０６発で７４発がヒット。アフマダリエフは１４６発中３９発しか当たらなかった。