玉置浩二＆安全地帯の公式サイトが15日に更新され、シンガー・ソングライターの玉置浩二（67）がコロナに感染したため16、17日に予定していた公演を見送ることを発表した。

12日に、玉置は新型コロナウイルス陽性と診断され同日と13日にフェニーチェ堺で開催予定だった公演をキャンセルすることを発表していた。

この日も「この度、9月16日(火) アクトシティ浜松、ならびに 9月17日(水)四日市市文化会館にて予定しておりました公演につきまして、いずれも開催を見送らせていただくこととなりました」と発表。

「本人の体調は回復に向かっておりますが、万全を期すため引き続き療養に専念いたします」と現状を伝えた。「堺公演に続き、このようなご案内となりましたことを大変心苦しく思っております。楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後の日程については「堺公演分と合わせて振替の日程調整を進めてまいります。払い戻しにつきましても、準備が整い次第改めて詳細をご案内いたしますので、お手元のチケットは引き続き大切に保管していただきますようお願いいたします」と呼びかけた。