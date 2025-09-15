産後は身も心もデリケートな状態です。命懸けで出産したので当然のことなのですが、それを理解できてない旦那さんもいるようで……。今回は産院で父の怒号が響き渡った話をご紹介いたします。

「いつから働けそう？」

「出産後、夫や両親がすぐにお見舞いに来てくれたんです。赤ちゃんのかわいさにみんながメロメロになっているなか、夫が『子育てってお金かかるよな』『いつから働けそう？』と言ってきて空気が凍りました……。産後0日の状態の私に、いつ働けるかを聞くなんてありえないですよね。

でも私よりも父のほうがブチ切れてしまって『今なんて言った？』『命懸けで出産した妻を労おうとは思わないのか！』『結婚を許すときに大切にすると誓ったのはどこへ行きやがった！』と病室に怒号が響き渡りました。元々父はキレると超怖い人なので、怒りのスイッチを夫が入れてしまったみたいです……。でも父のおかげで、夫は猛省してくれたようで必死に謝ってくれました」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ お金が必要なことはわかっていますが、産後すぐに仕事の話をされるとイラッとしますよね。こんな無神経な発言を聞いたら、お父さんが怒るのも無理ありません。大切な娘を守る父の姿はかっこいいですよね！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。