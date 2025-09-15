B¡Çz°ðÍÕ¹À»Ö¤ÈUVERworld¡¦TAKUYA¡ç¤¬¡¢ONE OK ROCK¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹ßÎ×¡ª¡ÖÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ÈÂç¤¤Ê´ï¤ò¤â¤ÄÂçÀèÇÚÆó¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ëËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¡ÊTaka¡Ë
°ðÍÕ¹À»Ö¡ÊB¡Çz¡Ë¤ÈTAKUYA¡ç¡ÊUVERworld¡Ë¤¬¡¢9·î14Æü¡¢Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ONE OK ROCK¡ØDETOX JAPAN TOUR 2025¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¢£Taka¡Ö´¶¼Õ¤È°¦¤·¤«¤Ê¤¤JAPAN¥Ä¥¢ー¤À¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×
ONE OK ROCK¤ÎTaka¤Ï¡¢8·î31Æü¤Î¡ØDETOX JAPAN TOUR 2025¡Ù¤Î¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±éÃæ¤ËÂ¤Î¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤òÉé½ý¡£
¤½¤ó¤ÊTaka¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢9·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥Éー¥à¡Ê»¥ËÚ¥Éー¥à¡Ë¸ø±é¤Ë¡¢Novelbright¤ÎÃÝÃæÍºÂç¤ÈAwich¡¢9·î13Æü¤ÎÂçºå¸ø±é½éÆü¤ËTENBLANK¤ÈKENTA¡ÊWANIMA¡Ë¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢9·î14Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¡ÊB¡Çz¡Ë¤ÈTAKUYA¡ç¡ÊUVERworld¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
Taka¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿SNS¤Ç¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ÈÂç¤¤Ê´ï¤ò¤â¤ÄÂçÀèÇÚÆó¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ëËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»Êª¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¥ï¥ó¥ª¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤È°¦¤·¤«¤Ê¤¤JAPAN¥Ä¥¢ー¤À¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Á´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¡¢TAKUYA¡ç¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·ー¥ó¤ÈµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Åê¹Æ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤òËä¤á¤¿Âç´Ñ½°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¨¥â¤µËþÅÀ¤Î²è³Ñ¤Î¼«»£¤êÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Ëü´¶¤ÎÁÛ¤¤¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ËÁÆ¬¤ÎTaka¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£°ðÍÕ¹À»Ö¡¢TAKUYA¡ç¤ÈTaka¤Î´Ø·¸
°ðÍÕ¹À»Ö¤ÈONE OK ROCK¤Î¶¦±é¤Ï¡¢2025Ç¯6·î29Æü¤ËK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØB¡Çz presents UNITE #02¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè¡£º£²ó¡¢°ðÍÕ¤¬²Î¾§¤·¤¿¥ï¥ó¥ª¥¯¤Î¡ÖThe Beginning¡×¤Ï¡ØUNITE #02¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
°ðÍÕ¹À»Ö¤Ï¡ØDETOX JAPAN TOUR 2025¡Ù¤Î¥Ä¥¢ーT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£°µ´¬¤Î¥Üー¥«¥ë¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë¸åÇÚ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Taka¤ÎÌÁÍ§¡¢TAKUYA¡ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Taka¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·ー¥ó¡Ê¤¢¤¨¤Æ¥â¥Î¥¯¥í¡Ë¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£
Taka¤Î¡ÖÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ÈÂç¤¤Ê´ï¤ò¤â¤ÄÂçÀèÇÚÆó¿Í¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÎ¾¼Ô¡£´ÑµÒ¤Ï¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£