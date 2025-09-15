

なぜ銅鐸が「三種の神器」に加えられなかったのかを考察します（写真：Daikegoro／PIXTA）

邪馬台国はいったいどこにあったのか――。古代史をめぐる最大の謎ともいわれるこの疑問に対して「畿内説」を取る駒澤大学名誉教授の瀧音能之氏ですが、一方で卑弥呼政権は畿内勢力によって誕生したわけではないとも指摘します。

ではなぜ卑弥呼政権は、当時まだ未開拓の地であった畿内で誕生したのでしょうか。その皮肉な背景について、瀧音氏の著書『発掘された日本神話 最新考古学が解き明かす古事記と日本書紀』から一部を抜粋・編集する形で考察します。

奈良盆地に造営された卑弥呼政権の新王都

天岩戸開き神話に象徴される北部九州と瀬戸内海東部・畿内の大連合によって誕生したのが卑弥呼政権である。

この卑弥呼政権には、アマテラス系統であり北部九州を代表する神聖王（卑弥呼）と、吉備のタカミムスヒ系統で瀬戸内海東部・畿内を代表する執政王（男弟）の二重統治体制でスタートしたと考えられる。

『魏志』倭人伝では、卑弥呼が立てられたのは188年頃とされる。タウポ火山の噴火から10年弱で卑弥呼政権は誕生したことになる。

卑弥呼政権の王都があった邪馬台国がどこにあったか、現在でも畿内説と九州説を主として論争が続いているが、ここでは畿内説を取ることにする。

3世紀初頭に突如として出現した纏向（まきむく）遺跡は、面積約300万平方メートルに及ぶ巨大集落であり、遺跡全体に水路が巡らされた計画都市だった。さらに発見された建造物は南北約19.2メートル、東西約12.4メートルに及び、付随する建築物の軸線をそろえた最先端かつ最大級の建築物群である。

これほどの規模の王都を持つのは、日本列島で卑弥呼政権以外にあり得ないためだ。

畿内説のウィークポイントは、北部九州の先進性に対して、畿内の後進性が挙げられる。畿内勢力は銅鐸文化圏を形成した一大勢力ではあるが、北部九州や吉備、出雲などに対して、強力な首長は誕生せず、鉄器や銅鏡などの出土数が少ない。

しかし、卑弥呼政権はアマテラス系統の北部九州とタカミムスヒ系統の吉備を中心とする勢力との連合政権であり、畿内は必ずしも中心地ではない。二重統治体制を取るにあたって、北部九州と吉備は互いの本拠地を王都にするのではなく、まだ未開拓の畿内が新たに選ばれたと考えられる。

また、タウポ火山の噴火に端を発する食糧危機と人口減少に対して、四方を山に囲まれ風水害が少なく、かつ大陸の動乱の影響を受けにくい場所だったという点も指摘される。

北部九州・吉備の祭祀文化の継承と銅鐸祭祀の廃止

卑弥呼政権が畿内勢力によって誕生したのではないことは、三種の神器とその後のヤマト王権の象徴となる前方後円墳の採用からも読み取れる。

弥生時代の祭祀文化は、大まかに畿内を中心に四国東部から東海に広がる銅鐸祭祀、北部九州を中心にして四国西部に広がる銅矛・銅剣祭祀、吉備がある瀬戸内海東部の円形周溝墓、出雲を中心とする日本海沿岸部の四隅突出型墓がある。

卑弥呼政権では、このうち北部九州の銅剣・銅矛をはじめとする剣・鏡・勾玉のセットの祭祀が三種の神器に引き継がれ、ヤマト王権の勢力地に造営された前方後円墳は、瀬戸内海東部の円形周溝墓が発展したもので、墳丘上には吉備の特殊器台が起源と考えられる円筒埴輪が置かれた。

北部九州と吉備の祭祀文化が卑弥呼政権に継承される一方で、畿内を中心に広がった銅鐸祭祀は継承されず、記紀神話にも登場しない。そのため銅鐸はその使用方法はおろか、正式名称（当時どのように呼ばれていたか）もわかっていない。

銅鐸を破壊して別の青銅器に作り替える工房跡も発見





纏向遺跡からわずか4キロほど離れた脇本遺跡からは銅鐸を破壊して別の青銅器に作り替える工房跡が発見されており、卑弥呼政権の誕生とともに畿内の祭祀文化は意図的に廃止され、銅鐸は廃棄されたことがわかる。

天安河原の神議に参加したイシコリドメは鏡作坐天照御魂（かがみつくりにますあまてるみたま）神社（奈良県磯城郡）に祀られ、鏡作りの祖神とされるが、これは鏡作りの職人が大和に移住したと考える方が自然だろう。

奈良盆地では約400の弥生遺跡が発見されているが、王墓と呼べるほどの規模や副葬品を持った特定個人墓は見つかっていない。

また奈良盆地最大の集落である唐古（からこ）・鍵遺跡に王宮が築かれることなく、纏向に王都が造営され、これと前後して唐古・鍵遺跡の環濠は埋められている。

おそらく、畿内は連合に加わるにあたって、北部九州と吉備に接収に近い形で奈良盆地を明け渡したのだろう。

（瀧音 能之 ： 駒澤大学名誉教授）