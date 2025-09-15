宿敵シティに完敗のマンUにレジェンドOBが憤慨！ “イエローカードなし”にも不満「ダービーだぞ。タックルしてみろ」「フットボールはフィジカルのスポーツだろ」
現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・ユナイテッドが宿敵マンチェスター・シティと敵地で対戦した。
この“マンチェスター・ダービー”でユナイテッドは、18分にジェレミー・ドクのクロスからフィル・フォーデンにヘディングシュートを叩き込まれて先制点を献上。１点ビハインドで前半を終える。
迎えた後半もペースを掴めずにいると、53分と68分にアーリング・ハーランドにゴールを許して、終わってみれば０−３の完敗だった。
英メディア『Daily mail』によると、この結果を受けて、ユナイテッドのレジェンドOBであるロイ・キーン氏は「状況が改善している兆候はない。今のユナイテッドには真のクオリティが欠けている。守備に苦しんでいる。明らかに問題がある」と厳しく批判する。
また、このゲームでイエローカードが１枚も出なかったことにも触れて、「雨が降っていてタックルが飛び交う状況だったのに、イエローカードが１枚もない。ダービーだぞ。タックルしてみろ。誰かを殴ってみろ。フットボールはフィジカルのスポーツだろ」と怒りを露わにした。
現役時代は激しいプレーが持ち味だった元ユナイテッドのキャプテンは、後輩たちの姿勢に不満のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
