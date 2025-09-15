プロバスケットボールりそなグループBリーグのB1長崎ヴェルカは10月のシーズン開幕を前に、12日と14日、ホームでプレシーズンゲームに臨みました。

シーズン開幕をおよそ3週間後に控えるヴェルカ。

12日は、オーストラリアNBLの強豪ニュージーランドブレイカーズと対戦し、わずか3点差で敗れました。

14日はB2時代のライバル、熊本ヴォルターズとの九州ダービー。

新体制となったヴェルカを一目見ようと、アリーナには多くのブースターが詰めかけました。

(ブースター)

「金曜日の試合を観に行って、ヴェルカがめちゃくちゃ強くなっているから楽しみでしかない」

「今年こそCSに行ってほしい思いがあるので、新しいチーム体制で新たに1年頑張ってほしい」

7人が新加入し迎える今シーズン。

注目は、世界最高峰アメリカNBAで8シーズンのプレー経験があるジョンソン。

第1クオーターには4本のスリーポイントを沈め流れに乗ります。

第2クオーターには、相手陣内でパスを受け、スピードに乗るとワンハンドダンクで会場を沸かせ、大量リードで前半を折り返すと、その後も攻撃の手を緩めなかったヴェルカ。

ジョンソンは26得点を挙げる活躍を見せ、115ー65で大勝。開幕へ弾みをつける一戦となりました。

開幕節は10月4日、5日、アウェーでアルティーリ千葉と対戦します。