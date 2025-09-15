Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

長時間デスクに向かう仕事柄、生産性ダウンは死活問題です。そういった意味で、パフォーマンスを左右する「椅子」は、仕事道具として重要視しています。

腰を両側から支えてくれる「ダブルウィング・ランバーサポート」と、ベッド級のリラックスを促す165°リクライニングが特長的なワークチェア「YPS-S800」が良さそう、ということで、今回試してみることにしました。

腰を両手で支えられているような新しい感覚

Photo: 山田洋路

届いた「YPS-S800」を早速セットアップ。初めて腰を下ろした瞬間の感想は、「ああ、これは安定感が違う」でした。

座面クッションの反発感がほどよく、身体が沈み込み過ぎません。お尻から太ももにかけての負荷を均等に分散してくれる感覚があり、これなら長時間でもいける、と直感しました。

Photo: 山田洋路

また、これまで使ってきたチェアのランバーサポートは、背骨のあたりを点でグッと押してくるものが多かったんですが、これは違う。腰全体を左右から「面」で、しかも柔らかく包み込むようにホールドしてくれます。

Photo: 山田洋路

深くもたれかかると、身体の動きにシンクロするようにウィングがしなやかに追従。これが6D多方向サポートの特長なんですね。

腰を両側からしっかり支えてくれるので、自然と背筋が伸びるのをサポートしてくれる感覚です。また、背もたれ自体もS字カーブを描く背中に沿った設計で、吸い付くようなフィット感があります。

半日パソコン仕事をした後、コーヒーを淹れに立ったとき、その真価に気づきました。いつもなら「よっこいしょ」が口をついて出るところ、腰の重さをほとんど感じない。無意識に身体に入っていた余計な緊張から解放されたような、軽やかな感覚でした。

思考をリセットするための戦略的パワーナップ

Photo: 山田洋路

昼食後の集中力が落ちて、なかなかエンジンがかからない「魔の時間」、「YPS-S800」で戦略的パワーナップをとることで、乗り切ることができるのを発見しました。

「YPS-S800」は、背もたれが最大165°までリクライニングします。実際に試すと、その角度は想像以上にフラットに近いものでした。座面の下から滑らかに引き出せるフットレストに足を乗せ、身体を完全にあずけてみる。視界からPCモニターが消え、静かな時間が訪れます。

ここで15分ほど目を閉じるだけで、頭の中が一度クリアにリセットされたような感覚に。午後の作業にフレッシュな気持ちで向き合えるんです。

少し考え事をしたいときや、動画を見てリラックスしたいときにも、自分の気分に合わせた調整がスムーズなので、常に快適なポジションをつくれます。「ベッド級」のコンセプトは、決して大げさじゃないことがわかります。

集中力が続かなくなってきたときには、リクライニングした状態でリラックスしながら仕事するのも効果的。夕方からの追い込みに向けて、ゆったり力を温存です。

身体と対話する椅子：自分だけの最適解を見つける楽しみ

Photo: 山田洋路

こういう高機能チェアって、調整が複雑で結局使わない機能があったりしませんか？ でも、「YPS-S800」の調整は驚くほど直感的でした。

特に気に入ったのが、背もたれの高さも最大6cmの範囲で調整できる機能、あの「ダブルウィング」を自分の腰のベストポジションに正確に配置できます。座面の奥行きを4cm調整できるシートスライド機能なんかも搭載していて、自分の身体に合わせて椅子をパーソナライズしていくことで、満足感が高まります。

Photo: 山田洋路

「YPS-S800」と過ごしてみて、椅子1つで1日の質そのものが大きく変わることを再確認。

腰を支えるという基本性能の高さはもちろん、質の高い休息まで一台で完結させてしまう設計思想には、純粋に感心させられました。

もし、今使っている椅子に少しでも不満があるなら。そして、自分のパフォーマンスをもう一段階引き上げたいと願うなら。この「YPS-S800」が、そのサポート役を担ってくれるかもしれません。仕事道具への投資は、未来の自分への投資。その価値を、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。