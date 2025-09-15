モデルのローラ（35）が、美ボディー際立つノースリーブ姿で農作業に励む姿を披露し、様々な声が寄せられている。

【映像】「気を付けて下さいね！」と心配された農作業するローラ（複数カット）

ローラはこれまでにも、Instagramで裸足で田んぼの中に入り田植えする姿や、畑に水をまく様子など、農業に励む様子を度々発信してきた。

2024年9月には、母親の故郷である新潟県でもちきび刈りをしたことを明かし、肩や胸元、おなかが露わな姿で作業をする姿を公開。「とてもセクシー」「日に焼けたり、かぶれたりするから気を付けて下さいね！」など、多くのコメントが寄せられ反響を呼んでいた。

2025年9月13日の更新でも、素肌あらわなノースリーブ姿で農作業をする様子を公開。農家の方に言われたという、印象に残った言葉を紹介している。

「8月の終わりは、もちきび刈り。ついに暑ーい夏を乗り越えて頑張ったもちきび達。農家さんが私に、『種は記憶をするんだよ。厳しい環境で育った種は、さらに強い種になっているかもしれないね！』って言ってくれて、その言葉が頭にずっと残っているんだ。これから、もちきび達を干して、乾燥させて、脱穀という流れが始まるよ！食べられるようになるまでは、まだまだ先があるなぁ」

この投稿にファンから、「おぉ！稲穂の中に女神さまが」「ローラ可愛い大好きです。自然体でステキ」「虫に刺されてない?!大丈夫？」「暑いだろうけど長袖を着て」など様々な声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）