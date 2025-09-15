◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京)

男子マラソンは、フライングに始まり、同タイムでのワンツーフィニッシュなど、異例づくしのレースとなりました。

試合開始時には、フライングにより約100メートルを走った選手たちがスタートラインへと戻り、やり直しとなりました。一発失格はなく、全員で再スタートを切りました。

さらに、レース終盤。国立競技場には、先頭のA.ペトロス選手(ドイツ)、A.F.シンブ選手(タンザニア)、I.アウアニ選手(イタリア)の3人が一緒に入ってきます。そして、最後の直線。1位を走るペトロス選手を、2位のシンブ選手が猛追。同時にゴールテープを切り、稀に見る同タイムでのワンツーフィニッシュとなりました。1位は2時間9分48秒で今季ベストを更新したシンブ選手、同タイムのペトロス選手は着差ありで2位。3位は2時間9分53秒でアウアニ選手でした。

ラストの劇的結末にSNS上では、「42.195km走ってきてこの決着」「半端ねぇえええレース」「こんなん初めて見た」など、“激レア”なレース展開にファンたちも大興奮のようです。

日本勢は近藤亮太選手(三菱重工)が2時間10分53秒で日本勢最高の11位でフィニッシュ。小山直城選手(Honda)は2時間13分42秒の23位、吉田祐也選手(GMOインターネットグループ )は2時間16分58秒の34位でした。