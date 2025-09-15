『黒・茶』イロチ買いしたい！【しまむら】美シルエットが叶う♡「細見えスカート」
そろそろ秋を意識したアイテムを買い足したい時期。すっきりとしたIラインスカートがあれば、着膨れしやすい秋冬コーデの細見えを叶えてくれるかも。そこで今回は、【しまむら】から登場しているナロースカートをピックアップしました。プチプラMIXでつくるきれいめコーデを発信している@__koko.oさんの着こなしと合わせて、その魅力をご紹介します。
スラリとしたIラインシルエットでスタイルアップ
【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）
ウエスト部分がウェーブ状のカットデザインになっているこのスカートは、@__koko.oさんとしまむらのコラボアイテム。「ストンと落ちる綺麗なIラインシルエットで細見えします」とのことで、ボリュームのあるトップスとも好相性に着こなせそう。カラーは、トレンドカラーとしても注目の茶色と、コーデを引き締めてくれる黒の2色をラインナップ。
オンオフ問わず使える黒も見逃せない
こちらは色違いの黒を着用。大人っぽさと女性らしさを両立した黒のナロースカートは、プライベートからオフィスまで幅広く活躍するはず。スラリとしたシルエットと一癖あるウエストのデザインでサマ見えが狙えて、シンプルなワンツーでもオシャレに決まりそう。ふんわりとした毛足の長いトップスを合わせれば、秋の訪れを感じる最旬きれいめコーデに。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M