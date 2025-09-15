£µ£·ºÐ¡¦º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤¬¼ã¤µ¤òÊÝ¤ÄàÎ¹¤ÎÎ®µ·áÅÁ¼ø¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤ä¤ëÊý¤¬°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ì¼ã¤µ¤òÊÝ¤ÄÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢ÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð¤¿»þ¤Îà¥¤¥±¥ª¥¸á¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£»Ê²ñ¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×Àß³ÚÅý¤«¤é¡Ö²¿¤«¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤«¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¥¸¥à¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡£ÂÎ·Á¤Ï¡Ä¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤À¡¢Ç¯£±ËÜ¤°¤é¤¤ÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¡¢àÂÎÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤È¤«¤Ê¥¢¥«¥óá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¤½¤³¤¬ÂÎÎÏÂ¬Äê¤Îµ¡²ñ¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¡¢º£¤â¤Ç¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£¼«Âð¤Ç¤Ï¥À¥é¡Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³°¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÎ¹¹Ô¡£µÙ¤ß¤¬¿ôÆü´Ö¤¢¤Ã¤¿¤éÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£´£µ¤«¹ñÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò´Þ¤á¤Æ¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖÈô¹Ô¾ì¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¡Ä¡×¥ï¥¯¥ï¥¯¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÌÏ·¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¤Ê¤¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¡¢µ¡Æâ¤Ç°û¤ßÊª¤ò±¿¤Ö¥«¡¼¥È¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿ºÝ¡¢Í¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î»þ¡¢³¤³°¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Ü¥È¥ë¤È¤«¤ª¼òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥°¥é¥¹Æþ¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¿·´´Àþ¤äÁ¥¤Ê¤É¸òÄÌµ¡´ØÁ´ÈÌ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö£³Æü¸å¤Ë»Å»ö¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¦Ï©¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ä¤È¡Ä¼¯»ùÅç¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ÏÄ¾Á°¤ä±Ø¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤â¡£³¤³°¤µ¤¨¡ÖËÍ¡¢£µ¡Á£¶»þ´ÖÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£±ýÉü¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤À¤±·è¤á¤Æ¡Ö´Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Î´Ö¤Ë·è¤á¤ë»þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£²ÙÊª¤Î½àÈ÷¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¡×¡¢³¤³°¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÄÌ¤¹¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âº´¡¹ÌÚ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¡¢Ä¾¹ÔÊØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÐÍ³ÊØ¤Ë¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤ä¥¹¥È¥Ã¥×¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¾è¤ê·Ñ¤®ÃÏ¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¡£¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¹Ô¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Ú¤·¤¤¡£à¤Ç¤âÎä¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¢´¨¤¤¤Ê¤¡¡Äá¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡µ¢¤êÂæÏÑ¡Ê·ÐÍ³¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡££±Çñ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡££±Çñ¤·¤¿¤éÃÈ¤«¤¤¡£¡ØÃÈ¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¿´¤ÎÍ¾Íµ¤â³°¸«¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤ä¤ëÊý¤¬°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Èô¹Ôµ¡Âå¤Ï¡£ÀäÂÐÁª¤Ö¤Ê¤¡¡×¤È¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£