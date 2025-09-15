国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」2026年開催決定 授賞式はTOYOTA ARENA TOKYOにて実施
【モデルプレス＝2025/09/15】国内の音楽業界における主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）により設立された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」が、2026年も開催されることが決定。授賞式は、2025年10月に開業されるTOYOTA ARENA TOKYOにて行われる。
【写真】前年最優秀アーティスト賞を受賞したバンド
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにすると共に、海外アーティストの日本市場への進出を促進する。日本の音楽業界主要5団体が垣根を越え世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切り開いていく機会として設立された。
「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では、アーティストをはじめとした音楽関係者による投票によって、延べ3000作品／アーティストのエントリー作品の中から、主要6部門を含む全62部門の最優秀作品アーティストを決定。（※一部部門を除く） ロームシアター京都で行われた授賞式の様子は、YouTubeにて全世界に配信された。
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年の第1回からさらに規模を拡大し、2025年10月に開業されるTOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式を開催。様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースの開催も予定されている。なお、各部門や投票方法の詳細は、順次発表される。（modelpress編集部）
日頃よりMUSIC AWARDS JAPANへのご支援を賜り、心より御礼申し上げます。2025年5月の初開催においては、日本国内のみならず世界中の音楽人、そして音楽ファンの皆さまと、音楽の素晴らしさを改めて共有する、非常に尊い体験を創りあげることができたのではないかと思います。同時に、このかけがえのない時間を、日本のみならずアジアを始め世界の音楽シーンにとって歴史的な出来事であったと振り返ることができるよう、さらに歩みを進めていかなければならないという覚悟を感じております。京都で産声を上げたこのアワードは、2026年、舞台を東京に移します。これは、日本、アジアの音楽を世界へ発信する拠点となるための中長期的な視座で考えた判断です。2025年の開催後、業界内外の皆さまから貴重なご意見を多数いただき、その期待の大きさを感じながら、2026年の発展的な展開を現在も検討中です。アーティストやクリエーター、そしてスタッフの皆様を称えるために、より良いアワード設計のために、日々部門の精査や再設計を進めており、皆さまにお届けできる日を心から楽しみにしております。国内外の才能が交わるグローバルな舞台を目指し、心を揺さぶるパフォーマンスを通じて、日本からアジア、世界へ、感動の輪を広げてまいります。今年も皆さまと共に、未来の音楽シーンを切り拓く一年となることを楽しみにしております。
最優秀アーティスト賞：Mrs. GREEN APPLE
最優秀楽曲賞：Bling-Bang-Bang-Born（Creepy Nuts）
最優秀ニュー・アーティスト賞：tuki.
最優秀アルバム賞：LOVE ALL SERVE ALL（藤井 風）
Top Global Hit From Japan：アイドル（YOASOBI）
最優秀アジア楽曲賞：Supernova（aespa）
【Not Sponsored 記事】
◆国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」2026開催決定
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにすると共に、海外アーティストの日本市場への進出を促進する。日本の音楽業界主要5団体が垣根を越え世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切り開いていく機会として設立された。
「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では、アーティストをはじめとした音楽関係者による投票によって、延べ3000作品／アーティストのエントリー作品の中から、主要6部門を含む全62部門の最優秀作品アーティストを決定。（※一部部門を除く） ロームシアター京都で行われた授賞式の様子は、YouTubeにて全世界に配信された。
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年の第1回からさらに規模を拡大し、2025年10月に開業されるTOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式を開催。様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースの開催も予定されている。なお、各部門や投票方法の詳細は、順次発表される。（modelpress編集部）
◆MAJ実行委員長 野村達矢氏コメント
日頃よりMUSIC AWARDS JAPANへのご支援を賜り、心より御礼申し上げます。2025年5月の初開催においては、日本国内のみならず世界中の音楽人、そして音楽ファンの皆さまと、音楽の素晴らしさを改めて共有する、非常に尊い体験を創りあげることができたのではないかと思います。同時に、このかけがえのない時間を、日本のみならずアジアを始め世界の音楽シーンにとって歴史的な出来事であったと振り返ることができるよう、さらに歩みを進めていかなければならないという覚悟を感じております。京都で産声を上げたこのアワードは、2026年、舞台を東京に移します。これは、日本、アジアの音楽を世界へ発信する拠点となるための中長期的な視座で考えた判断です。2025年の開催後、業界内外の皆さまから貴重なご意見を多数いただき、その期待の大きさを感じながら、2026年の発展的な展開を現在も検討中です。アーティストやクリエーター、そしてスタッフの皆様を称えるために、より良いアワード設計のために、日々部門の精査や再設計を進めており、皆さまにお届けできる日を心から楽しみにしております。国内外の才能が交わるグローバルな舞台を目指し、心を揺さぶるパフォーマンスを通じて、日本からアジア、世界へ、感動の輪を広げてまいります。今年も皆さまと共に、未来の音楽シーンを切り拓く一年となることを楽しみにしております。
◆参考「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 主要6部門
最優秀アーティスト賞：Mrs. GREEN APPLE
最優秀楽曲賞：Bling-Bang-Bang-Born（Creepy Nuts）
最優秀ニュー・アーティスト賞：tuki.
最優秀アルバム賞：LOVE ALL SERVE ALL（藤井 風）
Top Global Hit From Japan：アイドル（YOASOBI）
最優秀アジア楽曲賞：Supernova（aespa）
【Not Sponsored 記事】