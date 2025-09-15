庄司智春、子どもたちの銀座散歩ショット公開「モデル顔負けの脚の長さ」「成長が早い」と話題
【モデルプレス＝2025/09/15】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が14日、自身のInstagramを更新。銀座での子どもたちとの散歩の様子を公開した。
【写真】庄司智春＆藤本美貴夫妻の娘「モデル顔負けのスタイル」と話題
庄司は「銀座、歩行者天国だとなぜか写真撮りたくなる」とし、2025年の長女と次女、2022年の長男と長女の写真をそれぞれ披露。「可愛い 可愛すぎる でも 人生早くてムカついてきた」と時の流れを実感し思いを馳せていた。
この投稿に、ネット上では「成長が早い」「もうこんなに大きくなってるんだ」「娘さんスタイル良すぎ」「モデル顔負けの脚の長さ」「素敵なお父さん」「子どもたち可愛い」などのコメントが寄せられている。
庄司は、2009年に妻でタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
◆庄司智春、子どもたちと銀座散歩
