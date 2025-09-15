Apple News¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹ºÇ¸Å¤Î¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æDaily Mail¤¬¤Ä¤¤¤Ë·ÇºÜ¤ò´õË¾¤âApple¤ËµñÈÝ¤µ¤ìµ¬À©Åö¶É¤Ë¹³µÄ
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤Ç¤¢¤ëDaily Mail¤Ï¡¢Apple¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ëApple News¤Ë¼«¼Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ÇºÜ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Apple¤ÏDaily Mail¤ÎËÝ°Õ¤òµö¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤òApple News¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯Daily Mail¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¶¥Áè¡¦»Ô¾ìÄ£(CMA)¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¾ð¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.telegraph.co.uk/business/2025/09/14/apple-blocks-daily-mail-from-news-app/
Newspaper says it's blocked from Apple News UK
https://appleinsider.com/articles/25/09/14/newspaper-says-its-blocked-from-apple-news-uk
Apple News¤Ï2015Ç¯¤ÎWWDC 2015¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2015Ç¯9·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿iOS 9¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Îµ»ö¤ò¼èÆÀ¤··ÇºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Apple News¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬·ÇºÜ¤ò´õË¾¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤ß·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Åö½é¡¢Apple News¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢1¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Apple¸ø¼°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖNews¡×¤¬iOS 9¤Ë¿·ÅÐ¾ì - GIGAZINE
2015Ç¯9·î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹³«»ÏÅö»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏApple News¤ÇDaily Mail¤Îµ»ö¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âApple News¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Apple News¤ÇDaily Mail¤Îµ»ö¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏDaily Mail¤¬Apple News¤Ø¤Îµ»ö¤Î·ÇºÜ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
The Telegraph¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Daily Mail¤ÏÅö½é¡ÖApple News¤Ï¡¢Daily Mail¤¬´û¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Apple News¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CMA¤ÏApple News¥ê¥ê¡¼¥¹Åö½é¡¢Æ±¥¢¥×¥ê¤ò¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ý±×¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Daily Mail¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇApple News¤Ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Daily Mail¤Ï¤Ä¤¤¤ËApple News¤Ø¤Îµ»ö·ÇºÜ¤òË¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Apple¤ÏApple News¤ËDaily Mail¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Daily Mail¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëDMG Media¤Ï¡¢CMA¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DMG Media¤Ï¡ÖDaily Mail¤¬È¯¹ÔÉô¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÇºÜµ»ö¿ô¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¯¤µ¤¬Apple¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢Apple¤«¤é¡ÖµÕÀâÅª¤Ë¡×ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢DMG Media¤Ï¡ÖApple¤Ï¡¢Apple News¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆÉ¼Ô¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¥Ñ¥¤¤òÂç¤¤¯¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DMG Media¤ÏCMA¤ËÂÐ¤·¡¢Apple¤Î¡Ö×ó°ÕÅª¤«¤Äº¹ÊÌÅª¤Ê´·¹Ô¡×¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÊ¾õ¤Ç¤ÏApple¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥°ÌÀ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Apple News¤ò¼çÍ×¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÇÛ¿®¥Ä¡¼¥ë¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈDMG Media¤ÏÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DMG Media¤Ï¡ÖApple News¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Apple News¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î±¿±Ä¤ËApple News¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£