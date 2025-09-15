日向坂46・河田陽菜のセンター曲に感動の声「泣いちゃう」「号泣しました」
日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」に収録されるカップリング楽曲「言葉の限界」のミュージックビデオが、日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】「こんなん泣いちゃう」河田陽菜センター曲「言葉の限界」MV
映像では、今作の活動をもってグループからの卒業を発表している二期生・河田陽菜がセンターを務めることが明らかに。田舎町を舞台に、仲間との楽しい思い出を胸に新たな未来へと旅立つ河田の姿が描かれており、メンバーやファンから愛されてきた彼女の等身大の魅力が映し出されている。監督は安藤隼人が務めた。
また映像の中には、これまでの活動を振り返る写真も盛り込まれており、卒業生の姿も確認できる。ファンからは「とめどなく涙が流れるMV」「こんなん泣いちゃうよ。今まで本当にありがとう」「目頭の限界だ」「号泣しました」と感動の声が相次いでいる。
