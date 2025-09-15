和田正人＆吉木りさの娘、“英才教育”の様子に反響→マラソン観戦結果「前代未聞すぎてやばいw」
俳優・和田正人が15日、自身のインスタグラムを更新し、『東京2025 世界陸上』男子マラソン観戦を報告した。
【写真】和田正人＆吉木りさの娘、英才教育の様子
国立競技場のスタンドに立つ娘の写真を添えて「子供観戦無料招待チケットが当選!! まもなく7時30分スタートの男子マラソン 娘も手作り国旗で全力応援です」と伝えた。
ファンからは「英才教育ですね♪」「手作り国旗可愛すぎる」などの反響。
レースは、フライングのハプニングがあったほか、大激戦となり、国立競技場のトラック勝負。タンザニアのシンブとドイツのペドロスと同タイムでゴールテープを切った。
Xでは「生まれて初めて会場で観た#世界陸上男子マラソン。フライングでスタートやり直し ゴールが僅差で映像判定 前代未聞すぎてやばいw」と感動をつづった。
和田は箱根駅伝に出場経験があるアスリートとしても知られる。妻は吉木りさ。
