◇高校野球秋季静岡県大会▽２回戦 掛川西２―１東海大静岡翔洋（１５日・ちゅ〜るスタジアム清水）

昨夏の甲子園出場校の掛川西が、今夏の県４強・東海大静岡翔洋を下し、３回戦進出を決めた。右腕エースの古岡都暉（とき、２年）が１１２球で７安打１失点完投。１９９８年夏の甲子園準優勝に輝いた京都成章の左腕エース・基紀さんの長男で、松坂大輔と決勝で投げ合った左腕のジュニアが、来春のセンバツにつながる大会で好投した。

苦しみながら翔洋打線を抑えた。得意のスライダーが決まらない中、１３０キロ前半の直球を中心に粘りの投球だ。「最少失点で試合を作れたのは良かった」。三振わずかにひとつで、打たせて取った。最終回は簡単に２死を取った後、連打を浴びて一、二塁と長打が出れば、サヨナラのピンチを招くところだったが、「最後は気持ちだった。死ぬ気で投げた」と、相手打者を右飛に抑えた。

バックも一丸となって古岡を支えた。３番・捕手の谷口篤郎主将（２年）が２本の適時打を放ち、エースを援護。「古岡の状態はそんなに良くなかった。翔洋打線は空振りが少なくて、どう抑えるかベンチでよく話し合っていました」。一球一球、野手のポジショニングを代え、内外野も攻守で応えた。

３回戦は掛川東と藤枝明誠の勝者と対戦。「きょうは、バックが支えてくれたおかげで勝てた。うまくいかない時に、どう抑えるかが大事で、そういう意味では少し成長できたかな」と、手応えをつかんだ古岡は、「泥臭く、『きょうよりも明日』の気持ちで、少しずつ成長してきたい」と、８強入りをかけた次戦に目を向けた。