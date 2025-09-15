◆バレーボール男子 世界選手権 第４日（１５日、フィリピン・マニラ）

１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダと対戦する。

１３日の１次Ｌ初戦で世界ランクで格下のトルコにストレート負けを喫した日本。組で上位２チームが進む決勝トーナメントには２連勝しかない。カナダとは過去の対戦成績で４３勝２５敗。決して侮れない相手となっている。

主将の石川祐希（ペルージャ）はトルコ戦後に「負けてしまった事実は変わらない。しっかり受け入れて。まずは気持ちの切り替え、僕たちがやらなきゃいけないのは、まずはディフェンス。ディグ（スパイクレシーブ）、レセプション（サーブレシーブ）だったり、そういったプレーを丁寧にやっていきたい。（第２戦は）本当に負けられない試合。今のままでは次の試合も苦戦すると思います。この大会の中で成長して、１つ１つ勝っていくしかない」と覚悟をにじませている。

２８年ロサンゼルス五輪を見据える中、今季、ロラン・ティリ監督の新体制が始動。ネーションズリーグでは強豪・ポーランドに敗れ、ベスト８。世界選手権では１９７４年大会の銅以来、５１年ぶりの表彰台を目指して戦う。

◇男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。