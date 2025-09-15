陸上の世界選手権東京大会は１５日、男子マラソンが国立競技場を発着するコースで行われ、マラソン２回目の近藤亮太（三菱重工）が２時間１０分５３秒で日本勢最高の１１位に入った。

２月の大阪マラソンで日本歴代５位、初マラソンの日本最高となる２時間５分３９秒をマークして、日本勢トップの２位となり、世界選手権の初の代表切符を手にした。

暑さの中で、２時間２〜３分台の自己ベストを持つアフリカ勢が後半に相次いでリタイアするサバイバルレースとなったが、先頭集団で粘った。３２キロ過ぎにいったんは離されそうになったが必死に食らいつき、終盤の上り坂へ。「２０キロくらいから足がきつくて、何度も離れそうになったが、耳の割れるような歓声が背中を押してくれた」と４０キロ近くまで見せ場を作った。

長崎県出身。高校までは、ほぼ無名のランナーだった。順天堂大時代には箱根駅伝にも出場したが目立った成績はなく、実業団入りしてから力をつけてきた。レースを前に「期待されていないからプレッシャーは少ない。楽しみたい」と話していたが、日本の３選手の最上位でフィニッシュする堂々の走りを見せた。

まだまだ伸びしろのありそうな２５歳は「マラソン人生、まだ始まったばかりなので、さらに上を目指して頑張る」と一層の飛躍を誓っていた。（デジタル編集部）