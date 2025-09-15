スマホ料金、ずっと大手キャリアのままで大丈夫？「見直さない人」が後悔する3つの理由

格安SIMを見直さない人が後悔する3つの理由

格安SIMを見直さない人が後悔する理由は、主に3つあります。あなたのスマホ料金を見直すべきかどうか、チェックしてみましょう。



1.使っていないサービスや通話定額に無駄な料金を払っていることがある

大手キャリアの料金プランは複雑で、加入時に勧められたオプションや定額通話プランをなんとなく継続している人も少なくありません。

たとえば、あまり電話を使わない人が「かけ放題プラン」に加入していたり、音楽・動画などのサブスクリプションサービスが重複したりするケースもあります。

格安SIMなら「必要なものだけを選ぶ」シンプルなプラン設計が主流です。使っていない機能にお金を払うことは避けられます。



2.「家族全体で乗り換えると、節約効果が倍になる」ことを見落としている

スマホ料金の節約は、1人あたりの負担軽減も大きいですが、家族でまとめて見直すことで節約効果が高まります。

近年は、家族割やデータシェアなどの制度が整った格安SIMも増えています。



3.通信品質に大差がないにも関わらず、高額な料金を払い続けている可能性がある

現在では、格安SIMの多くが大手キャリアの回線を借りてサービスを提供しており、一般的なインターネット利用においては十分な通信速度が確保されています。

総務省の「料金プランの見直しや携帯ブランドの乗換えについての調査結果」の資料でも、利用者の7割近くが「格安SIMでも満足」と回答しています。

大手キャリアを使い続けているだけで、毎月5000～7000円もの料金を支払っているケースも少なくありません。年間に換算すると、6万円～8万円ほどの差になります。

動画配信やオンライン会議など高速通信が求められる使い方でなければ、大手キャリアを選択する必要は少なくなってきています。



今や格安SIMでも「快適さ」は当たり前

格安SIMは、安いだけでなく、使い勝手の良さも兼ね揃えています。

たとえば、アプリによる通話やデータ繰り越し、節約モードなど、便利な機能も増えてきています。

キャリアメールが不要であれば、LINEやGoogleアカウントでほとんどのやり取りが済むため、日常利用に困る場面はほとんどありません。格安SIMだからといって、不便を感じることはなくなってきています。



スマホ料金を見直せば、年間数万円の余裕が生まれる

スマホ料金は、生活の中で見直すと効果の出やすい固定費のひとつです。格安SIMなら、月額1000～2000円台で利用できるプランもあり、使い方次第で大きな節約につながります。

毎月のスマホ料金を減らせば、年間で数万円の節約も可能で、その分を貯蓄や趣味、教育資金に生かすこともできるでしょう。

まずは、自分の契約内容を見直し「本当に必要なサービスだけにお金を払っているか？」を確認してみてはいかがでしょうか。



出典

総務省 料金プランの見直しや携帯ブランドの乗換えについての調査結果

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー