カブスの今永昇太投手（３２）が１４日（日本時間１５日）の本拠地レイズ戦に先発し、５回６安打、３失点、無四球、９奪三振の好投を見せたが、勝敗はつかず、２年連続の２桁勝利はお預けとなった。初回に２者連続アーチを浴びる苦しい立ち上がりとなったが、「これ以上、点を取られないために何をすべきかを考えた。５回３失点で試合が作れているのか、というとクエスチョンがつく。でもチームが少しでも勝つ可能性があるように投げるのが大事」と米メディア「マーキースポーツネットワーク」などに話した。

チームは４―３で勝利、ワイルドカード争いも圏内１位をキープ。そんな今永に同メディアは「１２０秒インタビュー」なる」動画をアップしている。「スターバックスに行くときは今もマイクという名前で注文しているのか」「はい、マイクです」「今の髪型を１〜１０で評価すると？」「１０です」「（同僚の）ジャスティン・ターナーがあなたはスヌーピーに似ていると言っていたが？」「シカゴのスヌーピーと言われるように頑張ります」と地元のアイドル的存在を目指すという。

続けて「アメリカの遠征で好きな都市は？」「ワシントンＤＣです。街が清潔で整備されている」「好きなアイスクリームは？」「バニラ」「アメリカで変わっているなと思ったことは？」「シャワーを出した時に熱すぎること」「ホットドッグにケチャップはかける？」「シカゴの人に見られてないところでつけます」などと真顔でテンポよく答え、インタビュアーの笑いを誘っていた。