Nissy（西島隆弘）AAA20周年報告で過去ショット大量公開 女装姿も披露で「悶絶級の可愛さ」「どの時代も素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/09/15】アーティストのNissy（西島隆弘）が9月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。AAAが同日に20周年を迎えたことを受けて、秘蔵ショットを公開した。
【写真】AAA西島隆弘の「可愛すぎる」女装姿
Nissyは「いろいろ遡ってたらさ、20年て長いねー！久しぶりにこんなに前のこと振り返ってたら眠れなくなって、写真見てたら2013年あたりで気が遠くなりそうで諦めた笑」とつづり、過去ショットをまとめたストーリーズを公開。9月8日に声帯の再手術を受けることを明かしていたことから「いや、暇人すぎる。笑いやいや治すことも仕事です このタイミングで喘息気味な日々を過ごしてるなう。めちゃくちゃ咳我慢してるなう。咳してまた出血したらもう笑うしかない笑いや、物理的に笑うことすらできない。笑我慢なう。頑張れ自分」と近況についても明かしていた。
投稿では、金髪や黒髪の自撮りショットのほか、金髪ロングの女装ショットなどもまとめられており、最後には「いろんな気持ちを込めてたくさんの方にありがとうございます」と感謝を記していた。
この投稿にファンからは「レアすぎ」「女装が悶絶級の可愛さ」「エモい」「どの時代も素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆Nissy、AAA20周年を報告
