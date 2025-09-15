YouTuberのヒカルさんが2025年9月14日、5月に「交際0日婚」で電撃入籍を発表した元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの「進撃のノア」さんとの「オープンマリッジ」を宣言した。

「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます」

ヒカルさんは、5月31日にノアさんと「交際0日婚」での結婚を発表した。動画では、デートの様子やノアさんの花嫁修行の様子などを公開している。

そうしたなか、9月14日の動画でヒカルさんは、「数週間ぐらい前に、ちょっと夫婦仲が良くないみたいな状況が続いて。で、家で話し合いして、喧嘩とかになったわけじゃないんですけど、今後どうするみたいな話し合いがなされて......」と切り出し、「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます」と宣言した。

そのうえで、「簡単に言いますね。『浮気OK』です！ 浮気OKになりました！！」とし、「夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形」だと説明した。

「俺は、離婚はしたくない。でも浮気もしたい」

ノアさんによると、「めっちゃ話したもんな。マジ7時間ぐらい」と長い時間をかけて話し合ったとのこと。ヒカルさんは「正直ね、全部俺が悪いんですよ」とし、自身の思いを明かした。

「俺は、離婚はしたくない。でも浮気もしたい」というヒカルさんに、そもそもノアさんは「浮気はOK」とのスタンスだった。しかし、ヒカルさんは「俺はハーレムがいいんだ。絶対ハーレムがいいんだ」という。

ノアさんはこれにも「ハーレム作ったらいいやん」と応じたが、ヒカルさんは「ノアがそのハーレムにいないと意味がないんだって話をしたんですよ。そしたら『私はそのハーレムに入りたくない』って言われたんですよ」と話した。

2人の話し合いは4時間にも及んだ。ヒカルさんは話し合いの途中で寝落ちしてしまったが、ノアさんが働くキャバクラ店の社長を務める綾田武司氏が急遽、大阪からヒカルさんの家まで来て、さらに3時間以上の話し合いを続けたという。

ヒカルさんは当初怒られるのではないかと考えていたが、「僕の言い分があまりにめちゃくちゃすぎて、綾田社長が途中で大爆笑し始めた」。ノアさんは「最初からそんな空気じゃなかったけどね」と苦笑していた。

「謎に私はこの人と結婚してよかったって思い始めてしまって...」

ヒカルさんは「俺をイーロン・マスクだと思ってください」とし、ハーレム構想をアピールした。今後出会う女性と恋に落ちた場合でも、「（ノアさんと）離婚して結婚するんじゃなく、（新たに出会った）この人を2番目にしようと思ってるんだ、って話をしたんですよ。これが俺の誠意なんだって」。

ノアさんはヒカルさんの主張に、「ヒカルくんから話があった時になぜかすごい理解できると（思った）」とコメント。長い話し合いの中で「謎に私はこの人と結婚してよかったって思い始めてしまって」といい、こうも語った。

「ヒカルくんだけが悪いやつに映るかもしれへんけど」「自分だけがちゃんとしてて、ヒカルくんだけが遊んでます、みたいなんやったら嫌やけど。お互いが同じことしてるなら、同じ土俵なら全然何でもいい 」

2人は話し合いの後でキャバクラ店に行き、ノアさんはヒカルさんの店やLINEでの女の子とのやり取りの様子を見たという。ヒカルさんは自身をさらけ出したことで「気まずい感じが全部消えたんですよね」といい、ノアさんも「理解はされがたいかもしらんけど、私にとてもめっちゃ居心地がいい」と応じていた。

「可哀想って思うならここから消えろ」

話し合いの上での選択だとしていた一方、コメント欄では「ノアちゃん 無理してるの隠せてないよ 隠そうともしなくていいんだよ」「7時間も説得するとかそれって長時間の取り調べと同じで心を折る手法だよね というか洗脳」「自分から結婚迫っといて3ヶ月たらずで息苦しいってなに？ あまりにも失礼だし無神経すぎだろ」などヒカルさんへの批判が続出した。

ヒカルさんはこれに対し、自身も動画のコメント欄に「可哀想って思うならここから消えろ 気持ち悪いから お前らみたいなのに好かれて生きる人生は無理すぎる だから今日を持って消えてください よろしくお願いします 俺は自由に生きる」と書き込み、強気の対応を示している。