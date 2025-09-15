「もう45歳だ。ちょっと引き上げたい」結婚を控えて整形疑惑をかけられた韓国歌手、心境を吐露

結婚を控えた音楽グループ「コヨーテ」のメンバー、シンジが整形疑惑について心境を吐露した。

【写真】シンジの結婚、全国民が反対するワケ

シンジは最近、自身のYouTubeチャンネル「オットシンジ??」に「ケアこそが生きる道…デビュー27年目の女性歌手のコンサート準備」というタイトルの動画を公開した。

公開された動画には、シンジがコヨーテの全国ツアーコンサートを控えて皮膚科で施術を受ける様子が収められている。

動画でシンジは「ステージで少しでもきれいな姿で歌いたくてケアを受けに来た。ケアしか生きる道はないと思った」と率直に語った。

さらに「私は45歳だ。ちょっと引き上げたい」とし、専門医に「顔を頭のてっぺん、頭頂部まで引き上げたい」と悩みを打ち明けた。

（画像＝「オットシンジ??」）シンジ

特にシンジは「私は何もやっていない。むしろ多くの方が私の顔がむくんでいるのを好むようだ。私は目に脂肪が多いので、少し疲れると目がくぼむ。だからむくんでいるときに人々が好む。丸っこいイメージだからだと思う」と明かした。

また、「なぜ人々が私に顎を削ったと言うのかわからない。骨切りしたのかと言われることが本当に多かった。頬骨もそうだし、鼻も自分のものなのに、整形したと言われ続ける」と語り、整形疑惑を否定した。

なお、シンジは後輩歌手のムンウォンとの結婚を発表しており、2026年上半期に結婚式を挙げる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇シンジ プロフィール

1981年11月18日生まれ、本名イ・ジソン。高校生だった1998年12月に、3人組の音楽グループ「コヨーテ」のメンバーとしてデビュー。メインボーカルを務める紅一点。『純情』『出会い』『失恋』『Blue』などのヒット曲を通じて、韓国代表する女性ボーカリストの一人に。2008年7月にはソロデビューも果たしている。2025年6月、7歳年下の歌手ムンウォンと来年結婚すると発表した。