お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）が14日、MCを務めるABEMA婚活ドキュメンタリー「GIRL or LADY シーズン2」に出演。芸人にモテモテだという女性芸能人の実名を明かした。

番組は結婚願望を持つ20代女性4人“ガール”と30代女性4人“レディ”が2週間にわたる婚活を通じて運命の相手を見つけていく婚活ドキュメンタリー。14日配信の第4話では、男性が“朝まで一緒に過ごしたい女性”を選ぶ「お泊まりデート」の全貌が明らかになった。

スタジオでは、婚活ドキュメンタリー内で一人の出演女性が驚異のモテっぷりを発揮していることから、藤森が「みなさんの周りにも『この人モテすぎだな』っていう人いますか？」と質問。さらに藤森は「芸人界隈だと森香澄さんがめちゃくちゃ人気。バラエティーでも芸人との距離感が近くて、好きな人が多い」と実名で告白。

すると番組MCのアンミカは「個人的に、芸能界で結構聞いていた名前が藤森くんでしたね」とコメント。「透明感がある、色白、会話上手、ユーモアがあるとかでモテ男やなあって思ったなあ」とぶっちゃけ。アンミカの発言を聞いた藤森は照れた様子で「ありがとうございます、何も気の利いたことが言えません！」と反応していた。